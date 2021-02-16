تتبنى الدولة خطة طموحة من أجل السيطرة على الزيادة السكانية المضطردة، لما لها من تأثير على النواحي الاقتصادية الاجتماعية والصحية والتعليمية، وهو ما يفسر تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، حول الزيادة السكانية خلال افتتاح مجموعة من مشروعات قطاع الصحة.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات منذ عام 1897، وكان أول تضاعف خلال 50 سنة، ومع ارتفاع اعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة فقط، ثم حدث التضاعف الثالث خلال 30 سنة، ومع استمرار ارتفاع في عدد السكان نتيجة معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة والتي وصلت إلى "3.4" لكل سيدة سيصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة عام 2052.
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التعليقات على جهاز الإحصاء: عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات فى 109 أعوام
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