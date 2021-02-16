حومت أسعار النفط اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى في 13 شهرا على خلفية طقس بارد مفاجئ تسبب في إغلاق الآبار في تكساس، أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة، بينما أدت صفقة بشأن الأجور في النرويج إلى تجنب تعطل للإمدادات في أوروبا مما كبح المكاسب.
وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.
وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، لتصل إلى 59.88 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير كانون الثاني 2020. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة اتحادية في الولايات المتحدة.
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التعليقات على أسعار النفط الأمريكى ترتفع بفعل الطقس البارد فى تكساس وبرنت مستقر
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