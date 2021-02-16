

أسعار الذهب في مصر اليوم.. هبوط حاد لعيار 21 أسعار الذهب في مصر اليوم.. هبوط حاد لعيار 21

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، بشكل حاد، وفقد الجرام عيار 21 نحو 8 جنيهات، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.



وترتبط أسعار الذهب في مصر بالبورصات العالمية، وتختلف الأسعار حسب المناطق وأنواع العيارات، كما تختلف مصنعية الذهب من تاجر لآخر، حيث تتراوح المصنعية بين 30 و60 جنيها.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر في التعاملات المسائية نحو 897.25 جنيه، مقارنة بنحو 906.25 جنيه، أمس الإثنين.

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بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 785 جنيها، مقارنة بنحو 793 جنيها،أمس.وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر إلى 672.75 جنيه، مقابل 679.75 جنيه، أمس الإثنين.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر نحو 523.25 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر نحو 448.5 جنيه.سعر الأوقية والجنيه الذهبوسجل سعر الأوقية في مصر 1795 دولارا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) 6280 جنيها.الأسعار العالميةوعالميا، صعد الذهب اليوم الثلاثاء، في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1822.97 دولار للأوقية إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه.أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يقفز 6 جنيهاتواستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1822.60 دولار، بينما ربحت الفضة 0.3% إلى 27.66 دولار.وتراجع سعر الذهب بشكل طفيف بمرور تداولات أمس الإثنين، وتم تداوله أعلى مستويات 1815 دولار للأوقية، وذلك بالتزامن مع حالة الاستقرار التي يشهدها الدولار الأمريكي وترقب أي تطورات جديدة حول إقرار حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة المنتظرة.وخلال تداولات أمس الإثنين، انخفضت العقود الفورية للذهب دون مستوى 1820 دولارا للأوقية وسجلت حوالي 1817 دولارا للأوقية. كما تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.28% وسجلت 1818.05 دولار للأوقية.