

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.



وشهد المعروض النقدي في مصر نموا قدره 1.5% في يناير/كانون الثاني مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وأبقى البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

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أسعار الذهب في مصر اليوم.. هبوط حاد لعيار 21وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر بمستوى يفوق التوقعات، مستفيدا من هبوط أسعار عدة سلع بينها البطاطس والطماطم.سعر الدولارووفق مسح "العين الإخبارية"، سجل سعر الدولار 4 أسعار مختلفة بفارق 6 قروش - الجنيه مائة قرش- بين أعلى وأقل سعر.وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.61 جنيه، بينما جاء البنك العربي الأفريقي الدولي كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.65 جنيه.وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار 15.5647 جنيه للشراء، و15.6647 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصرأرقام إيجابيةوتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.ويتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم جائحة كورونا.وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي، من 5.4 % في ديسمبر/كانون الأول الماضي.أسعار اليورو والإسترلينيسجل سعر صرف اليورو لدى البنوك 18.9360 جنيه للشراء، و19.0640 جنيه للبيع.بينما سجل سعر صرف الإسترليني 21.6848 جنيه للشراء، و21.8257 جنيه للبيع.الريال والدرهم والدينارسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 4.1496 جنيه للشراء، و4.1765 جنيه للبيع.بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 4.2370 جنيه للشراء، و4.2651 جنيه للبيع.وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 51.4213 جنيه للشراء، و51.8854 جنيه للبيع.