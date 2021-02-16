القادم أشد.. «الأرصاد» تكشف موعد ذروة موجة الطقس السيئ

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صورة الخبر: القادم أشد.. «الأرصاد» تكشف موعد ذروة موجة الطقس السيئ
القادم أشد.. «الأرصاد» تكشف موعد ذروة موجة الطقس السيئ

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، الأربعاء، أن البلاد شهدت، الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار كان للسواحل الشمالية النصيب الأكبر من تساقط الامطار وحبات البرد حتي اكتست بعض الأماكن باللون الأبيض.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن ذلك صاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة كما نشطت الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط إلى ٤٥ عقدة أدت إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير.

وكشفت الأرصاد أن الحالة الجوية السيئة ستستمر ليوم الأربعاء لتكون ذروة الانخفاض في درجات الحرارة على كل الانحاء وتنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة على شمال وجنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مصحوبة بسقوط الأمطار الغزيرة.

وأكدت أنه حدتها ستخف تدريجيا كلما تقدمت للداخل تصل القاهرة وأقصي شمال الصعيد خفيفة إلى متوسطة.

صورة الخبر: القادم أشد.. «الأرصاد» تكشف موعد ذروة موجة الطقس السيئ

المصدر: المصرى اليوم

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