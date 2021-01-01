

فول بالزبادى فول بالزبادى



يحتوى الزبادى على قدر كبير من الفوائد للمعدة والجسم لذا نقدم لكم طريقة عمل فول بالزبادى بـ 3 وصفات مختلفة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة بنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير فول بالزبادى

فول مدمس

زبادى

طحينة

ثوم

كمون

زيت

ملح

فلفل أسود

خل

طريقة تحضير فول بالزبادى

* إخلطى الزبادى والطحينة مع الخل والملح والفلفل الأسود والكمون



* قلبى الفول مع الثوم فى الزيت على النار



* أضيفى خليط الطحينة للفول وقلبى و قدمى الفول مع تقديم الخليط بجانبه

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