بدون الجلوتين.. طريقة عمل سلطة التبولة



سلطة التبولة سلطة التبولة



تعتبر طريقة عمل سلطة التبولة من أشهر أنواع السلطة العربية على الإطلاق، وكلمة “تبولة” مشتقة من الجذر العربي “تبّل” بمعنى بهّر، تتكون من البقدونس والنعناع، الطماطم والبصل الأخضر المفروم فرم ناعم.



ويمكن ان تقدم طريقة عمل سلطة التبولة مع الحبوب التي تميّزها، مثل: البرغل، وهي حبوب القمح الكاملة المجروشة، وغنية بالألياف والفيتامينات، ولكنها تحتوي على الجلوتين.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة التبولة ونستبدل البرغل بالكينوا، مما سيحوّل التبولة التقليدية للسلطة خالية من الجلوتين وغنية بالبروتين.

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طريقة عمل سلطة التبولةمكونات طريقة عمل سلطة التبولة2 كوب من أوراق البقدونس، مغسولة ومفرومة ناعم1/2 كوب من أوراق النعنع، مغسولة ومفرومة ناعما2 حبتين طماطم متوسطة الحجم، مفرومة ناعم وموضوعة في مصفاة لتتخلص من العصير الزائد2 عودان من البصل الأخضر، مفروم ناعم ومفروك بالفلفل الأسود1/2 كوب من الكينوا المسلوقة، مغمورة بعصير ليمونة3 ملاعق طعام زيت زيتونليمونة، معصورةملح حسب الذوقطريقة عمل سلطة التبولة :1- قبل التقديم مباشرة، تخلط جميع المكونات.2- بعد أن تكون الكينوا قد تشربت عصير الليمون.3- وتقدم طريقة عمل سلطة التبولة مع أوراق الخس .