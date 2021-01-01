رضا عبد العال: المريخ السوداني متواضع فنيًا وتصريحات النابي مبالغ فيها



رضا عبد العال رضا عبد العال

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلي لم يجد صعوبة في الفوز على المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



و أضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ المباراة كانت فقيرة فنيًا ، كما أن المريخ السوداني فريق متواضع جدًا ولم نشعر به على مدار شوطي المباراة.



واختتم عبد العال ، أن تصريحات التونسي نصر الدين النابي المدير الفني للمريخ السوداني لم تكن في محلها ، و آداء الفريق اليوم لا يناسب ما صرح به النابي قبل المباراة.

