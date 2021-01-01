أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلي لم يجد صعوبة في الفوز على المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
و أضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ المباراة كانت فقيرة فنيًا ، كما أن المريخ السوداني فريق متواضع جدًا ولم نشعر به على مدار شوطي المباراة.
واختتم عبد العال ، أن تصريحات التونسي نصر الدين النابي المدير الفني للمريخ السوداني لم تكن في محلها ، و آداء الفريق اليوم لا يناسب ما صرح به النابي قبل المباراة.
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التعليقات على رضا عبد العال: المريخ السوداني متواضع فنيًا وتصريحات النابي مبالغ فيها
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