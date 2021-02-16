ننشر أسعار الدولار اليوم 16-2-2021

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ننشر أسعار الدولار اليوم 16-2-2021

شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه؛ استقرارا في أول تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021، بعد ارتفاعه أمس بشكل طفيف بمعدل قرشا واحدا علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار وفقا لما اعلنته تسعيرة البنك المركزي المصري نحو 15.56 جنيها للشراء و 15.66 جنيها للبيع.

ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيه للبيع في بنوك" التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، المصرف العربي الدوليِAIB، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، HSBC"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.56 جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، الاسكندرية، الكويت الوطني، المصري الخليجي، البركة" .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري،، الاستثمار العربي، الاهلي اليوناني،قناة السويس، الأهلي الكويتي ،مصر، المصري لتنمية الصادرات ، القاهرة، عودة، التنمية الصناعية، مصر إيران للتنمية،"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبعي في بنك المشرق.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، ABC، سايب".

وسجل سعر الدلار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الاسلامي، و 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبع في بنك ابوظبي الاول،

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك" التجاري وفا، العربي"

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي

المصدر: صدى البلد

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