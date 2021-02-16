

رغم الفلانتين .. استقرار أسعار الذهب اليوم 16-2-2021 رغم الفلانتين .. استقرار أسعار الذهب اليوم 16-2-2021

شهدت اسعار الذهب في مصر استقرارا علي مدار اليومين الماضيين وحتي بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021،علي مستوي محلات الصاغة، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب " فلاتين داي".



وثبت سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 682 جنيها علي مدار اليوم .



ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 796 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس .

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 910 جنيها .وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين الذهب نحو 531 جنيهاوسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه.وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.