أسعار الخضروات اليوم.. الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو

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أسعار الخضروات اليوم.. الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا فى سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 16 - 2-2021 .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو .

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الطماطم 1-1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، سجلت اسعار الفاصوليا 2- 5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس تتراوح بين 1 - 2 جنيها للكيلو، وأسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيهات للكيلو .

المصدر: اليوم السابع

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