أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الثلاثاء، أنه دمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية.
ونقلت وسائل إعلام أن التحالف العربي تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي.
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التعليقات على طائرة مفخخة..هجوم حوثي جديد على مطار أبها الدولي في السعودية
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