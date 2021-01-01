طائرة مفخخة..هجوم حوثي جديد على مطار أبها الدولي في السعودية

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طائرة مفخخة


أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الثلاثاء، أنه دمر طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه المملكة العربية السعودية.



ونقلت وسائل إعلام أن التحالف العربي تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه مطار أبها الدولي.



وأشار التحالف العربي أن الشظايا تناثرت في محيط المطار نتيجة عملية الاعتراض، ولم تسفر العملية عن إصابات أو خسائر.



وأكد التحالف العربي أن التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين هو من تخطيط قادة الحرس الثوري ل‍إيران في صنعا

المصدر: elbalad

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