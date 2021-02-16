قواعد تغذية قد تطيل العمر

كشف الدكتور أمير خان البريطاني، أخصائي الطب التجديدي ومؤسس مستشفى Harley Street Skin عن قواعد التغذية التي تساعد على إطالة العمر.
وتشير Express، إلى أنه وفقا للدكتور أمير خان، أولا، يجب قبل كل شيء الانتباه إلى نوعية اللحوم والأسماك التي نتناولها. وينصح بشراء تلك التي تنتج في مزارع تربية المواشي والدواجن، لأنها لا تحتوي على مواد حافظة ومواد أخرى مضرة بالصحة.
وثانيا، يجب تقليل تناول الأطعمة ذات مؤشر سكر مرتفع، واستبدالها بمواد تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل الحبوب والفواكه والخضروات. ويمكن للتخفيض الإجمالي للسعرات الحرارية أن يطيل العمر. بحسب خان.
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