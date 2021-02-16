

الكوكب الأحمر احتفل بعيد الحب منذ عقود والدليل في الصور الكوكب الأحمر احتفل بعيد الحب منذ عقود والدليل في الصور

يبدو أن عيد الحب "فالانتاين داي" لا يقتصر على البشر ولا على كوكب الأرض فحسب، بل يمتد إلى الفضاء، بحسب صور كانت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" قد نشرتها قبل أكثر من عقدين.



موقع فرنسي اسمه L'important، وبمناسبة عيد الحب، استعاد تغريدات وصور سابقة كانت وكالة ناسا قد نشرتها حول مشاهد طبيعية على كوكب المريخ شبيهة بالقلوب، ونشرت بين عامي 1999 و2004.



وهذه الصور التقطتها كاميرا مثبتة على المركبة المدارية "الماسح الشامل للمريخ" MGS التي أرسلت إلى المريخ في العام 1996.

وفي العام 1999، تمكنت الكاميرا من التقاط صور للمريخ ومن بينها المعالم الشبيهة بالقلب المبسط، الذي يبين أن الكوكب الأحمر "يرسل شغفه" إلى العشاق في الكون.والصورة أصلا عبارة عن حفرة تشكلت من انهيار داخل حوض ذي جدران مستقيمة يعرف جيولوجيا باسم "الخطف"، وتتشكل على طول خطوط الصدع على الكوكب عن طريق توسيع التضاريس الصخرية الأساسية على سطح المريخ.ويبلغ عرض الحفرة على شكل قلب حوالي 2.3 كيلومتر، وبالطبع لم يتم التقاطها لأنها على شكل قلب، وإنما من أجل فحص العلاقة بين تدفق الحمم البركانية والحفر والجدران الناجمة عن التدفق.ويقع تدفق الحمم البركانية والحفرة على الجانب الشرقي لبركان ألبا باتيرا في شمال "ثارسيس" على كوكب المريخ.والتقطت كاميرا المركبة المدارية المريخية على مدى السنوات التي ظلت تعمل خلالها العديد من الصورة، ومن بينها صورة لتضاريس على شكل قلب ساطع في المنطقة القطبية الجنوبية في 26 نوفمبر 1999.ويوجد هذا "القلب" في منطقة بروميثي روبس، ويبلغ عرضه حوالي 255 مترا، لكنه في الأصل معلم يشير وجوده إلى التضاريس الوعرة الداكنة على الكوكب الأحمر.الجدير بالذكر أن ناسا نشرت هذه الصور في 14 فبراير عام 2004، وهو التاريخ الذي صادف عيد الحب، في ذلك، مساهمة منها في إشاعة الحب والفرح في قلوب الناس على الأرض.



