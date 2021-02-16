أظهرت دراسة اكلينيكية، أن انتظام كبار السن في إتباع نظام غذائي غنى بمكملات مضادات الأكسدة والفلافانول المتواجدة في حبوب الكاكاو، تعمل على تسحين أداء الذاكرة في المهام المحددة.
قام باحثون بجامعة كولومبيا بالتعاون مع جامعة نيويورك، بإجراء الدراسة على بتجنيد 211 شخصًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، واستمرت على مدى 12 أسبوعًا، أجريت خلالهم سلسلة من الاختبارات المعرفية لتقييم مستوي التفكير والذاكرة، حيث تم إجراء فحص بالرنين المغناطيسي لمجموعة فرعية من المشاركين لقياس تدفق الدم في الدماغ.
وتم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات وإعطاؤهم مستويات مختلفة من المكملات الغذائية التي تحتوي على "فلافانول الكاكاو" (مضادات أكسدة)، بواقع 260 ملجم، وكميات كبيرة بواقع 510 ملجم، و770 ملجم، فضلًا عن عقار وهمي.
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التعليقات على دراسة: مضادات الأكسدة في الكاكاو تعزز ذاكرة كبار السن
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