دراسة: مضادات الأكسدة في الكاكاو تعزز ذاكرة كبار السن

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دراسة: مضادات الأكسدة في الكاكاو تعزز ذاكرة كبار السن

أظهرت دراسة اكلينيكية، أن انتظام كبار السن في إتباع نظام غذائي غنى بمكملات مضادات الأكسدة والفلافانول المتواجدة في حبوب الكاكاو، تعمل على تسحين أداء الذاكرة في المهام المحددة.

قام باحثون بجامعة كولومبيا بالتعاون مع جامعة نيويورك، بإجراء الدراسة على بتجنيد 211 شخصًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، واستمرت على مدى 12 أسبوعًا، أجريت خلالهم سلسلة من الاختبارات المعرفية لتقييم مستوي التفكير والذاكرة، حيث تم إجراء فحص بالرنين المغناطيسي لمجموعة فرعية من المشاركين لقياس تدفق الدم في الدماغ.

وتم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات وإعطاؤهم مستويات مختلفة من المكملات الغذائية التي تحتوي على "فلافانول الكاكاو" (مضادات أكسدة)، بواقع 260 ملجم، وكميات كبيرة بواقع 510 ملجم، و770 ملجم، فضلًا عن عقار وهمي.

قالت الدكتورة سوزان كولهاس مديرة الأبحاث بمركز أبحاث الألزهايمر في المملكة المتحدة "تسلط هذه التجربة الضوء على بعض التأثير المحتمل للفلافانول الموجود في حبوب الكاكاو خلال فترة زمنية قصيرة، لكن نحتاج إلى رؤية دراسات طويلة وواسعة النطاق لفهم ما إذا كان اتباع نظام غذائي غني بالفلافانول يمكن أن يعزز الإدراك في سن الشيخوخة.. كما أننا لا نعرف مدى أهمية التحسينات التي تم قياسها في الاختبارات المستخدمة هنا بالنسبة للأشخاص في حياتهم اليومية".

وخلص الباحثون إلى أن أداء الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي في مضادات الأكسدة (الفلافانول) كان أفضل فيما يتعلق بمهارات التعلم،

المصدر: الدستور

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