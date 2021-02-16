مع بداية يوم الثلاثاء، شهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية، فلم تشهد أي منطقة بالمحافظة إلى الآن سقوط أمطار.
وغابت الشمس عن سماء المحافظة، بسبب انتشار السحب الكثيفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي بلغت أقل من ١٥ درجة مئوية، كما شهدت المحافظة حالة من استقرار حركة الرياح.
كما شهد الطريق الزراعي والطريق الحر والطرق الداخلية في أنحاء المحافظة حالة من الإستقرار، مع غياب الشبورة المائية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الحرارة أقل من 15.. حالة الطقس في القليوبية حضرت السحب وغاب المطر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق