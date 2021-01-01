أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق استهداف مطار أربيل بعدد من الصواريخ.
وأفادت شبكة "رووداو" بسقوط 5 صواريخ في حي وزيران بأربيل، بعضهم سقط في مناطق مكتظة بالسكان، كما سقط أحد الصواريخ قرب جدران أحد المنازل.
وحسب المعلومات الأولية، أسفر سقوط الصواريخ في أربيل عن إصابة شخصين بجروح.
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التعليقات على انفجارات وحريق ضخم بعد سقوط عدد من الصواريخ في أربيل.. فيديو
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