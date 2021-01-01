انفجارات وحريق ضخم بعد سقوط عدد من الصواريخ في أربيل.. فيديو

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سقوط عدد من الصواريخ في أربيل

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق استهداف مطار أربيل بعدد من الصواريخ.

وأفادت شبكة "رووداو" بسقوط 5 صواريخ في حي وزيران بأربيل، بعضهم سقط في مناطق مكتظة بالسكان، كما سقط أحد الصواريخ قرب جدران أحد المنازل.

وحسب المعلومات الأولية، أسفر سقوط الصواريخ في أربيل عن إصابة شخصين بجروح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين لحظة سقوط الصواريخ في بعض المناطق السكنية في أربيل ومحيط المطار.

وتظهر المقاطع اندلاع حرائق وسماع دوي انفجارات جراء سقوط الصواريخ في أربيل، مع دوي صافرات إنذار في المنطقة.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن الصواريخ أُطلقت من قبل الحشد الشعبي، موضحة أن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها 8.

وقوع ۳ انفجار در فرودگاه بین‌المللی #اربیل
https://twitter.com/i/status/1361395365157736449

المصدر: شبكة "رووداو"

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