هل تؤدى سنة الظهر أربع ركعات متصلة؟ أمين الفتوى يجيب

كيفية صلاة سنة الظهر، وهل تؤدى أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».
وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سنة الظهر تصلى ركعتين ثم يؤدى المصلي الفريضة ويصلى ركعتين آخريين، لافتًا: «المسلم إذا صلى سنة الظهر أربع ركعات متواصلة صلاته مقبولة».
وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية أن الأولى صلاة سنة الظهر ركعتين ركعتين اقتداء بسنة الحبيب -صلى الله عليه وسلم- حيث أوصانا قائلًا: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
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