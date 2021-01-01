هل تؤدى سنة الظهر أربع ركعات متصلة؟ أمين الفتوى يجيب



صلاة سنة الظهر صلاة سنة الظهر

كيفية صلاة سنة الظهر، وهل تؤدى أربع ركعات متصلة أم ركعتين ركعتين، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب».



وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سنة الظهر تصلى ركعتين ثم يؤدى المصلي الفريضة ويصلى ركعتين آخريين، لافتًا: «المسلم إذا صلى سنة الظهر أربع ركعات متواصلة صلاته مقبولة».



وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية أن الأولى صلاة سنة الظهر ركعتين ركعتين اقتداء بسنة الحبيب -صلى الله عليه وسلم- حيث أوصانا قائلًا: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

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عدد ركعات سنة الظهر:نبه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن بعض أهل العلم قالوا أن سنة الظهر القبلية ركعتان قبل الفريضة، وركعتان بعدها، ولكن هناك من قال: أربع قبل الظهر وركعتان بعده، وكلاهما صحيح، لكن ما ورد أن النبي كان يصلي اثنان قبل الظهر ومثلهما بعده.وأفاد "عاشور"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وهو رأي غير مؤكد، أن بعض العلماء قالوا: إن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسده على النار".وتابع: السنن بوجه عام تجبر الخلل في الصلاة وتزرع الخشوع في القلب ومن أكثر من النوافل والسنن تجده خاشعًا ومتدبرًا في صلاة الفريضة.