قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن التعامل مع "البوستة" بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البريد جائزة ولا شيء فى ذلك.
وأضاف "عاشور" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، فى إجابته عن سؤال « سأحج هذا العام من فوائد دفتر التوفير ولكنى سمعت أنها حرام فما الحكم فى ذلك؟»، ان أخذ أرباح دفتر التوفير حلال ولا شيء بها ويجوز لكِ ان تحجى وتزكى وتفعلى كل شيء منها.
وتابع قائلًا " أنه إذا كنت تعيش فى مصر فلا تسمع الفتوى إلا من أهل الاختصاص وهم هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية لأن هناك من يحرم ويحلل ولا يعرف دليل هذا، فلا تسمع من أحد لأنه سيخالف المؤسسات ويجب أن لا نشوش على البعض فى الأمور الجزئية."
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التعليقات على هل فوائد دفتر التوفير حرام أم حلال؟.. مستشار المفتي يجيب
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