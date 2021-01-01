أعراض تؤكد إصابتك بنقص المغنسيوم بالجسم

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نقص المغنسيوم بالجسم


المغنيسيوم معدن مهم للغاية لجسمك وصحتك العامة. إذا كنت تعاني من نقص في المغنيسيوم ، فقد يؤدي ذلك إلى بعض الشكاوى المزعجة ، خاصة على المدى الطويل.

لكن كيف تعرف أنك تعاني من نقص في هذا المعدن ، وكيف تصحح نقص المغنيسيوم؟

بالنسبة للمبتدئين ، تحتاج أجسامنا إلى المغنيسيوم لأهميته في إنتاج الهرمونات. يساعد المعدن في بناء العضلات والعظام ، ويريح الأعصاب والعضلات.
إنه يدعم الصحة العقلية واستقلاب الطاقة ، وهو مهم في نقل النبضات العصبية. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكوليسترول.

الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة الحلوة

تقلصات العضلات وخاصة في عضلات الربلة

غير قادر على النوم

التهاب المفاصل
المعاناة من التعب

ضغط دم مرتفع

أعرج الشعور في عضلاتك

الشعور بالاكتئاب

اضطرابات في ضربات القلب

الصداع النصفي

المصدر: elbalad

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