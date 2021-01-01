في هذه الحالة يجب اللجوء لعملية استبدال الركبة؟

صحة العظام تعد أمرًا حيويًا للغاية بعد سن معين ، لذا ينصح الأطباء مرضاهم بفحص أنفسهم بشكل دوري للاطمئنان على المفاصل، خصوصا وأنه وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة جراحة العظام والمفاصل ، فإن الغالبية العظمى من المرضى الذين سيستفيدون من استبدال الركبة يستغرقون وقتًا طويلًا لإجراء عملية جراحية ، مما يضر بحركتهم وصحتهم العامة ،
وأظهرت الدراسة أيضًا أن جراحة الركبة المتأخرة لها آثار سلبية على التعافي بعد الجراحة، حيث تأخر أثناء وباء COVID-19 ، العديد من المرضى في معالجة مشاكل المفاصل والعظام ؛ وقد ثبت أن هذا أكثر ضررًا "، كما أخبر موقع Indianexpress.com .
- استبدال الركبة بالكامل
الاستبدال الكلي للركبة أو TKR هي عملية جراحية في المرحلة النهائية من التهاب المفاصل الحاد في الركبتين، "لديه القدرة على تصحيح ليس فقط الأسطح البالية ، ولكن أيضًا الميكانيكا ، وبالتالي توفير مفصل ثابت ومحاذاة جيدًا. على الرغم من التقدم في الإجراء ، يتمسك بعض الأشخاص بمفاهيم قديمة عن مخاطرها ونتائجها ، ويؤخرونها لأطول فترة ممكنة ، مما قد يؤثر على وظيفة ما بعد الجراحة.
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