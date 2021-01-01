مفيدة ولذيذة.. طريقة عمل البسيسة بالبرتقال



طريقة البسيسة بالبرتقال طريقة البسيسة بالبرتقال



تبحث كل ربة منزل عن اكلات مختلفة وحلويات بسيطة، ولذلك نقدم لكي طريقة البسيسة بالبرتقال



المقادير

2 كوب من دقيق الذرة.

كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.



كوب من السمن المخلوط مع الزيت النباتي.

كوب من عصير البرتقال.

كوب من اللبن الزبادي.

4 حبة بيض.

فانيليا.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

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طريقة عمل البسيسة بالبرتقال في المنزل بكل سهولة:طريقة عمل البسيسة بالبرتقالفي البداية يتم تجهيز المواد الجافة، انخل دقيق الذرة في إناء غائر، وفي إناء آخر انخل الدقيق متعدد الاستعمالات مرتين أو أكثر، ثم اخلطهم في إناء واحد مع إضافة البيكنج بودر ورشة الملح.ولتجهيز الخليط السائل ضع كل من الزيت المخلوط بسمنة مع السكر في الخلاط الكهربائي حتى يذوب السكر تمامًا، ثم قم بإضافة البيض مع الفانيليا والخل وكل من بشر البرتقال وعصير البرتقال ومقدار الزبادي مع تشغيل الخلاط على سرعة عالية فترة كافية.بعد ذلك قم بإضافة المكونات السائلة إلى المكونات الجافة بالتدريج مع التقليب باستخدام المضرب السلك اليدوي، مع الحرص على التقليب بهدوء وفي اتجاه واحد حتى تختلط كل المكونات ويصبح لدينا خليط البسيسة المطلوب.قم بإحضار صينية فرن مقاسها 24 وهو المقاس المناسب لهذا المقدار، وكما هو معتاد مع كل أنواع الكيك قم بدهن الصينية بأي مادة دهنية سواء زيت أو سمنة ورشها بالقليل من الدقيق، كما يمكن استخدام ورق الزبدة في قاع الصينية مع دهنه أيضًا بمادة دهنية.بعد ذلك قم بسكب خليط البسيسة الذي أعددته في صينية الفرن، ثم توضع الصينية في فرن مسخن من قبل بوقت على دراجة حرارة متوسطة في الغالب تكون 180 درجة حوالي 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.عند النضج تخرج صينية البسيسة بالبرتقال من الفرن وتترك حتى تهدأ قليلًا، ثم تقطع وتقدم وبالهناء والشفاء