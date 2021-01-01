توقفي عنها فورا.. 5 أطعمة تدمر أسنانك



أطعمة تدمر أسنانك أطعمة تدمر أسنانك



نرغب جميعًا في الحصول على ابتسامة صحية ، ونبذل قصارى جهدنا لضمان ذلك إليك وفقا لموقع Bright Side قائمة بالأطعمة التي نأكلها جميعًا والتي تضر أسناننا أكثر من نفعها.



1. . رقائق البطاطس



تتكون الرقائق من كربوهيدرات سريعة تتحول إلى جلوكوز تحت تأثير اللعاب وترك ترسبات حول الأسنان ، لذلك لا تنس شطف فمك بالماء بعد تناول وجبة خفيفة

قد يعجبك أيضا...

2. مضغ العلكةقد يبدو مضغ العلكة الخالية من السكر آمنًا للأسنان. ومع ذلك ، فإن الخطر الأكبر ليس السكر ولكن تأثيره المدمر على حشوات الأسنان عندما تمضغ العلكة ، يزداد إنتاج اللعاب وتآكل الحشوات ومينا الأسنان.3. الفشاريتكون هذا الطعام الحلو من الكربوهيدرات السريعة التي تشكل الجلوكوز الضار.4. الطماطمالطماطم تؤذي حمض الأسنان كثيرًا ويزيد من حساسية الأسنان. حاولى ألا تطبخى الأطباق التي تحتوي على الطماطم كثيرًا.5. الخبز والمكرونة والبطاطسالأطعمة التي تحتوي على الكثير من النشا تلتصق بالأسنان وتبقى داخل الفم لفترة طويلة. يثير النشا تكوين أرض خصبة للاسنان إلى جانب ذلك ، يتحول النشا إلى سكر عندما يتلامس مع اللعاب. هذا قد يؤدي إلى تسوس الأسنان