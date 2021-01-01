بدون أدوية رجيم.. حيل للتحكم في شهيتك



حيل للتحكم في شهيتك حيل للتحكم في شهيتك

حيل سريعه تساعدك على التخلص من الوزن الزائد والدهون فى منطقة الظهر إليك حيل سريعة ومجربة يقدمها موقع "برايت سايد":



1. تناول البيض على الإفطار.



البيض يساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع ويقلل الشعور بالجوع واستهلاك السعرات الحرارية في الغداء

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2. تجنبى السعرات الحرارية الفارغة.الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة - المقلية والوجبات السريعة والصودا الحلوة والكعك والصلصات الدهنية ستجذبك بالتأكيد إلى الثلاجة لتناول وجبة خفيفة أخرى.3. قللى الملح إلى النصف.يزيد الملح والبهارات من الشعور بالجوع. لإبراز المذاق الطبيعي للطعام ، يمكنك تتبيله بالبصل والثوم والأعشاب بدلًا من الملح.4. أضيفي البروكلي.ستجعلك رؤوس البروكلي المضافة إلى السلطة تشعرين بالشبع لفترة أطول.5. ممارسة الرياضة.لقد ثبت أن التمارين لا تحرق السعرات الحرارية فحسب ، بل تقلل الشهية أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، فهى تساعد على تقليل الشهية والتحكم فى الجوع6. تناول المياه المعدنية.غالبًا ما نخلط بين العطش والجوع ، لذا بدلًا من الزبادي يمكنك شرب كوب من المياه المعدنية ووستشعرين بمزيد من التحكم فى شهيتك