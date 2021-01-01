تعتبر لازانيا من المعجنات الشهية التي يعشق تناولها الكثيرون، ولكن اعتاد البعض على تناولها باللحم المفروم فقط، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل لازانيا السجق.
مقادير لازانيا السجق
لازانيا شرائح
سجق شرقي
طماطم مفرومة
هريسة باردة
فلفل اخضر مفروم
بشاميل
كريمة
جبنة شيدر احمر واصفر
صلصة طماطم
طماطم شيري
ذرة
بصل ابيض مفروم
ثوم فصوص
طريقة تحضير لازانيا السجق
-ترص طبقة من اللازانيا في قالب بايركس
-تضاف طبقة من البشاميل
-توضع طبقة أخرى من اللازانيا
-ثم تضاف الحشوة وترش الجبنة
-بعدها تضاف طبقة من البشاميل، وهكذا
- ترش الجبنة على الوجه وترص قطع من الطماطم الشيري
-توضع في الفرن حتى يحمر الوجه
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. بأسهل الخطوات.. جددي سفرتك بطريقة عمل لازانيا السجق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق