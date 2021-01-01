شاهد.. بأسهل الخطوات.. جددي سفرتك بطريقة عمل لازانيا السجق

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صورة الخبر: لازانيا السجق
لازانيا السجق

تعتبر لازانيا من المعجنات الشهية التي يعشق تناولها الكثيرون، ولكن اعتاد البعض على تناولها باللحم المفروم فقط، لذا قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل لازانيا السجق.

مقادير لازانيا السجق
لازانيا شرائح
سجق شرقي
طماطم مفرومة
هريسة باردة
فلفل اخضر مفروم
بشاميل
كريمة
جبنة شيدر احمر واصفر
صلصة طماطم
طماطم شيري
ذرة
بصل ابيض مفروم
ثوم فصوص

طريقة تحضير لازانيا السجق
-ترص طبقة من اللازانيا في قالب بايركس
-تضاف طبقة من البشاميل
-توضع طبقة أخرى من اللازانيا
-ثم تضاف الحشوة وترش الجبنة
-بعدها تضاف طبقة من البشاميل، وهكذا
- ترش الجبنة على الوجه وترص قطع من الطماطم الشيري
-توضع في الفرن حتى يحمر الوجه

الحشوة
-يسخن الزيت على النار ثم يضاف السجق المفروم ونقلب
-يضاف البصل، مع فصوص الثوم ونقلب
-تضاف الذرة الحلوة وقطع الزبدة
-تضاف المكونات المتبقية ونقلب حتى تتجانس جميع المكونات

البشاميل
-يسخن الزيت مع الزبدة ثم يضاف الدقيق، ونقلب حتى يصبح ذهبي اللون
-يضاف الحليب مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي
-تضاف الكريمة ثم الجبن ونقلب حتى تذوب الجبنة

المصدر: elbalad

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