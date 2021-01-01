5 أطعمة خارقة تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع



إنقاص الوزن إنقاص الوزن



يعد الأكل الصحي هو أكثر من مجرد عدم تناول الوجبات السريعة، فالأكل الصحي يعني تناول الأطعمة المناسبة لنا، والتي تكون مغذية وتعزز عملية التمثيل الغذائي لدينا ، وبالتالي تسريع عملية إنقاص الوزن.



إليك وفقا لموقع برايت سايد 5 أنواع من الأطعمة التي ستساعدك على إنقاص الوزن بشكل أسرع ونسف الكرش



1. الخردل

قد يعجبك أيضا...

قد لا يعرف الكثير من الناس هذا ، لكن الخردل هو في الواقع أحد أكثر التوابل صحة، لا يوجد سكر مضاف فيه وهو غني بمضادات الأكسدة، والكركم، وهو من عناصر الخردل، هو للسرطان قوية والزهايمرتزيد الأطعمة الغنية بالتوابل من التمثيل الغذائي لديك لمدة 30 دقيقة بعد الاستهلاك، على وجه التحديد ، يمكن للخردل الحار القيام بذلك ويمكنك العثور عليه في كل مكان تقريبًا.2. البيضإن تناول البيض على الإفطار مفيد جدًا فهو غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين د والكولين، ما يزيد من التمثيل الغذائي. كما أنها غنية بالبروتين ، ووفقًا لهذه الدراسة ، فإن وجبة الإفطار الغنية بالبروتين تزيد من شعور الشخص بالامتلاء.3. الأفوكادوالأفوكادو هي الفاكهة الفائقة التي يحبها الجميع ، وهي محقة في ذلك. إنها غنية بالألياف والدهون الأحادية غير المشبعة، ما يجعلك تشعر بالشبع وتقلل من فرصة أن تجد نفسك تشتهي المزيد من الوجبات الخفيفة إذا تناولت بعض شرائح الأفوكادو بدلًا من ذلك.4. القرفةووفقا للدراسات، القرفة ينشط توليد الحرارة ويساعد على حرق السعرات الحرارية، وكذلك يقلل من تراكم الدهون في البطن، والشيء الآخر الذي يجعل القرفة رائعة هو أنها حلوة بالفعل ، مما يعني أننا لسنا بحاجة إلى إضافة أي سكر إلى طبقنا.5. الجوزأظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن تناول الجوز يقلل من الجوع العام ويجعلك تشعر بالشبع، والسبب في ذلك أن تناول هذه الأنواع من المكسرات ، ينشط منطقة في الدماغ مرتبطة بالجوع والتحكم في الرغبة.كما أن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الجوز تجعل الجسم يحرق الدهون بشكل أسرع.