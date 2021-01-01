بخطوات سهلة.. طريقة عمل عجينة وصلصة البيتزا



عجينة وصلصة البيتزا عجينة وصلصة البيتزا



تعد البيتزا من الوجبات السريعة التى يفضلها الكثيرون،ونقدم لك طريقة عمل البيتزا بخطوات سهلة وسريعة.



وإليك المقادير والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى...



طريقة تحضير عجينة البيتزا

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مقادير عجينة البيتزا2 كوب دقيقربع كوب زيت أو أكثرملعقة كبيرة خميرةرشة ملح2 ملعقة كبيرة سكركوب ماء دافىء أو أقلللعجنزعتر حسب الرغبةطريقة تحضير عجينة البيتزا* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساعطريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطاليةمقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية :1 علبة طماطم مفرومة جاهزة او ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة1 ملعقة طعام معجون طماطم1 بصلة وسط مفرومة ناعم2 فص ثومرشه ملحرشه اوريغانورشة ريحانرشة من الفلفل الأسود3 ملاعق طعام من زيت الزيتونطريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية1- نضع البصل وملعقة زيت في قدر على النار، ونحرك حتى تذبل البصلة.2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.3- نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت، ثم تترك لتبرد.5- تحفظ صلصة البيتزا الإيطالية في إناء زجاجي في الثلاجه لحين الاستخدام.