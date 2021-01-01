بخطوات سهلة.. طريقة عمل عجينة وصلصة البيتزا

عجينة وصلصة البيتزا
تعد البيتزا من الوجبات السريعة التى يفضلها الكثيرون،ونقدم لك طريقة عمل البيتزا بخطوات سهلة وسريعة.
وإليك المقادير والخطوات يقدمها موقع بولد سكاى الهندى...
طريقة تحضير عجينة البيتزا
مقادير عجينة البيتزا
2 كوب دقيق
ربع كوب زيت أو أكثر
ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء دافىء أو أقل
للعجن
زعتر حسب الرغبة
طريقة تحضير عجينة البيتزا
* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر
* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساع
طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية
مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية :
1 علبة طماطم مفرومة جاهزة او ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة
1 ملعقة طعام معجون طماطم
1 بصلة وسط مفرومة ناعم
2 فص ثوم
رشه ملح
رشه اوريغانو
رشة ريحان
رشة من الفلفل الأسود
3 ملاعق طعام من زيت الزيتون
طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية
1- نضع البصل وملعقة زيت في قدر على النار، ونحرك حتى تذبل البصلة.
2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.
3- نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت، ثم تترك لتبرد.
5- تحفظ صلصة البيتزا الإيطالية في إناء زجاجي في الثلاجه لحين الاستخدام.
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