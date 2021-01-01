أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3,123 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 162,774 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.
وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.
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التعليقات على قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بالإمارات
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