قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بالإمارات

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إصابات ووفيات كورونا بالإمارات

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3,123 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 162,774 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 351,895 حالة.

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1027 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4,892 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 336,731 حالة.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية

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