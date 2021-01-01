تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى استاد القاهرة مساء غد الثلاثاء لمتابعة مباراة الأهلى أمام المريخ السودانى والمقرر إقامتها بينهما فى الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى والمريخ السوادنى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، وسيتم إذاعتها عبر قناة "بي إن سبورت" المشفرة بجانب إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " .
وعلى الجانب الأخر ، توصلت إدارة النادي الأهلي إلي إتفاق نهائي مع الثنائي علي معلول وعمرو السولية على تمديد عقديهما مع الفريق لفترة جديدة خلال تواجد البعثة الحمراء في الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للاندية، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع الثنائي كل منهما علي حده لتوقيع العقدين عقب مواجهة المريخ السوداني في أولي مباريات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق