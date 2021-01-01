قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا



الأهلي والمريخ السوداني الأهلي والمريخ السوداني



تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى استاد القاهرة مساء غد الثلاثاء لمتابعة مباراة الأهلى أمام المريخ السودانى والمقرر إقامتها بينهما فى الجولة الأولى من منافسات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى والمريخ السوادنى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، وسيتم إذاعتها عبر قناة "بي إن سبورت" المشفرة بجانب إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " .



وعلى الجانب الأخر ، توصلت إدارة النادي الأهلي إلي إتفاق نهائي مع الثنائي علي معلول وعمرو السولية على تمديد عقديهما مع الفريق لفترة جديدة خلال تواجد البعثة الحمراء في الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للاندية، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مع الثنائي كل منهما علي حده لتوقيع العقدين عقب مواجهة المريخ السوداني في أولي مباريات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وينتهي تعاقد الثنائي في 30 يونيو 2022 ، وتم التوصل لإتفاق مع معلول علي تمديد تعاقده عامين آخرين مع زيادة بواقع مليون و100 ألف دولار وهو أعلي تعاقد داخل القلعة الحمراء لأي محترف حاليًا تقديرًا للدور الذي يقوم به الظهير التونسي.فيما تم التوصل لإتفاق علي تمديد تعاقد عمرو السولية ثلاث سنوات اخري تنتهي في يونيو 2023 مع وضع السولية في الفئة الأولي بحيث يحصل علي 11 مليون جنيه في الموسم الواحد علي أن يتضمن التعاقد نسبة المشاركات.