كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، عن تفاصيل أزمة الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.
وأكد شوبير في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت" أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يواجه أزمة كبري نظرا لإصابة عدد من لاعبي الفريق.
اقرأ ايضًا| طبيب الأهلي يحسم موقف طاهر محمد طاهر من لقاء المريخ
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عقب تتويجه بالبرونزية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة الأهلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق