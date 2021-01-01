عقب تتويجه بالبرونزية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة الأهلي

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صورة الخبر: أحمد شوبير
أحمد شوبير


كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق، عن تفاصيل أزمة الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

وأكد شوبير في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت" أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يواجه أزمة كبري نظرا لإصابة عدد من لاعبي الفريق.

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واضاف أن معلول مصاب وأيمن اشرف وياسر ابراهيم يعانون من الإجهاد بالإضافة لإيقاف حسين الشحات مشددا أن موسيماني يدرس حلول بديله لحل أزمة الظهير الأيسر في الفريق.

وتابع أن موسيماني طلب من اللاعبين التركيز ونسيان تتويج الفريق برونزية كأس العالم مشددا أن الأهلي فرض عقوبه ماليه كبير على اي للاعب يخترق الحظر الإعلامي للحفاظ على التركيز.

المصدر: اون تايم سبورت

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