يعتبر اللب من المسليات الذي يفضلها الكثيرون خاصة أنه يحتوي بأنواعه المختلفة علي نسبة عالية من الحديد، ويوجد أكثر من نوع للب كاللب الأسمر والسوبر واللب الابيض ، ولكل منهم فوائده الخاصة.
ولكن لعصير اللب السوبر فوائد عديده، إذ يعمل علي تقوية عضلة القلب، ويساعد علي تنشيط الدورة الدموية في الجسم، بالإضافة إلي أنه يساعد علي علاج مرض فقر الدم، وذلك لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الحديد.
ويحتوي عصير اللب علي نسب عالية من البروتين التي تساعد علي النمو الطبيعي للأطفال ، ويحتوي ايضا علي نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعمل على ضبط مستوي ضغط الدم في الجسم.
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التعليقات على «يقوي عضلة القلب ويحافظ على خلايا المخ من التلف».. فوائد عصير اللب السوبر
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