«يقوي عضلة القلب ويحافظ على خلايا المخ من التلف».. فوائد عصير اللب السوبر

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صورة الخبر: «يقوي عضلة القلب ويحافظ على خلايا المخ من التلف».. فوائد عصير اللب السوبر
«يقوي عضلة القلب ويحافظ على خلايا المخ من التلف».. فوائد عصير اللب السوبر

يعتبر اللب من المسليات الذي يفضلها الكثيرون خاصة أنه يحتوي بأنواعه المختلفة علي نسبة عالية من الحديد، ويوجد أكثر من نوع للب كاللب الأسمر والسوبر واللب الابيض ، ولكل منهم فوائده الخاصة.

ولكن لعصير اللب السوبر فوائد عديده، إذ يعمل علي تقوية عضلة القلب، ويساعد علي تنشيط الدورة الدموية في الجسم، بالإضافة إلي أنه يساعد علي علاج مرض فقر الدم، وذلك لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الحديد.

ويحتوي عصير اللب علي نسب عالية من البروتين التي تساعد علي النمو الطبيعي للأطفال ، ويحتوي ايضا علي نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعمل على ضبط مستوي ضغط الدم في الجسم.

وأثبتت الدراسات الحديثة علي أن عصير اللب السوبر يعمل علي زياده التركيز و الحفاظ علي خلايا المخ من التلف ، وذلك بفضل الفيتامينات والمعادن الموجوده في اللب السوبر ، كالمغناسيوم والفسفور.

ويعمل عصير اللب في تحسين الحالة المزاجية للفرد بالإضافة إلي أنه يحمي من الإصابة بإمراض السرطان ، فهو يحارب نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

وينصح الأطباء بضرورة عدم الإفراط في تناول عصير اللب لأنه يحتوي علي سعرات حراريه عالية ، فيعمل علي زياده الوزن ف 3أكوب في الاسبوع نسبة كافية للحصول علي فوائد عصير اللب دون زيادة في الوزن.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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