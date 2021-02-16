

حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 16-2-2021 حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 16-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16-2-2020



مهنياً: قد تنزعجك الخلافات ، لكنك تحتاج إلى ضبط أعصابك والامتناع عن التهور.



عاطفياً: الانسجام يسود بينك وبين الحبيب ، وتتغلب على كل من يحاول تقويض الثقة بينكما.

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صحياً: يتم تعويض ساعات العمل الطويلة بالمشي اليومي.حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 16-2-2020مهنياً: تشعر بالارتياح بعد اختفاء مشكلة مهنية ملحة أو مشكلة ديون لم يتم حلها.عاطفياً: حاول أن تكون أقرب إلى شريكك في كل ما يفعله ، لأنه أكثر ولاء مما تتخيله.صحياً: تجنب الإفراط في تناول الطعام في المساء وحاول الاكتفاء بما هو مفيد.حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16-2-2020مهنياً: لا تثقل كاهل نفسك أكثر مما تستطيع فالأفضل أن تستمع لآراء الآخرين ولا تترك وحيدة مع الآراءعاطفياً: استخدم سحرك وطاقتك الرقيقة للعثور على من تحب لأن الحب في صفك اليومصحياً: لا حرج في شرب الحمضيات أو عصيرها كل يوم ، فهي مفيدة للوقاية من الزكام.حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16-2-2020مهنياً: أنت تعيش يوماً ناجحاً يجلب معه ربحاً مالياً غزيرًا يقع عليك فجأة ، فمن الأفضل أن تستثمره في صفقة جيدة.عاطفياً: استمع إلى متطلبات من تحب ولا تهمله ، يمكنك تلبية ما تعتقد أنه غير مكلفصحياً: تجنب السكر والحلويات ، خاصة وأن الجسم يحتاجها بشدة في الطقس البارد.حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16-2-2020من الناحية المهنية ، تقابل أصدقاء جدد اليوم ويمكنك فرض سلطتك أو اتخاذ إجراء قد لا يوافق عليه الجميع.عاطفياً: خبراتك الحياتية تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن شريكك ، وهذا يكفي لتحديد طبيعة العلاقة بينكما.صحياً: حاول التخلص من عادة مشاهدة التلفزيون لفترة طويلة وخصص ساعة في اليوم لممارسة الرياضة.حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 16-2-2020مهنياً: أحرزت تقدماً جيداً وأعدت ودرست مسبقاً. ولكن على الرغم من بعض القلق والاضطراب ، فإن اليوم يوم جميلعاطفياً: سؤال جديد يتعلق بشريك وتوضيح موضوعات في موضوع غامض. تذهب لمعرفة ما هو غير معروفصحياً: يمكنك الاستيقاظ في الصباح والذهاب إلى الصحراء والمشي خلالها قبل الذهاب إلى العمل.حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 16-2-2020مهنياً: يسود حوار ناجح مع البيئة فتجد حلولاً لمشاكلك وتدخل مناطق العمل بغض النظر عن الصعوبات والمشاكل التي تواجهها.عاطفياً: لا تسخر من رد فعل شريكك ، فقد يفاجئك ويشجعك على إعادة النظر.صحياً: مطلوب منك شيء واحد: الإقلاع عن التدخين تمامًا والاهتمام بصحتك.حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 16-2-2020مهنياً: الأحداث السعيدة في طريقها إليك بالفعل ، وتظهر خصوصياتها في غضون أيام قليلة ، خاصة وأن النوايا في هذا الاتجاه واضحة.عاطفياً: الثقة المتبادلة تمنحك أنت وشريكك المزيد من الراحة ، لذلك تفكر في راحة أحدهما بجانب الآخر.صحياً: اتبع القرار الذي اتخذته بشأن صحتك واحكم على إنهاء الإفراط في تناول الطعامحظك اليوم برج القوس الثلاثاء 16-2-2020مهنياً: أنت عنيد بطبيعتك وتذهب طوال الطريق ، لكنك تزن بعض المحاذير. قررت ألا تستمر هكذا حتى لا تصاب بخيبة أملعاطفياً: تدفعك المشاعر تجاه من تحب ولا تعرف كيف تتحكم فيه. كوني صادقة معه وتوقفي عن المغازلة.صحياً: يمكنك أن تقرر الانتقال إلى حياة صحية وصحية بعيدًا عن أي شيء يفسد حياتك.حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 16-2-2020من الناحية المهنية ، يمكنك طرح مشكلة تزعجك وتبحث عن علاج يتراوح من الإيجابي إلى السلبي. الأزمة تزداد سوءا وهو مضطر لتقديم بعض التنازلات لتهدئة الأجواء.عاطفياً: كن لطيفاً مع من تحب ولا تكن قاسياً عليه. تتداخل بعض الحواجز المادية مع العلاقاتصحياً: تخلص من عنادك أن الرياضة ليست مفيدة. حاول أن ترى من خلال عيون والدتكحظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 16-2-2020مهنياً: هذا اليوم مخصص لشراكتك أو علاقتك ، حاول أن تضع أموالك في استثمار مناسبعاطفياً: يطلب منك شريكك إعطاء إجابة قوية حول طبيعة العلاقة بينكما ، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تثير قلق الطرفين.صحياً: لن يخيب أملك سعيك المستمر نحو اللياقة طالما اتبعت التعليمات اللازمة.حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 16-2-2020مهنياً: الجو الإيجابي يسيطر عليك من جميع الجهات ، ويريحك بشكل لم يره أحد منذ زمن طويل.عاطفيًا: بغض النظر عن مدى حدة النقاش مع شريكك ، سيكون التفاهم هو سيد الموقف وسيساعد في سد الخلاف بينكما.صحياً: هناك العديد من الحلول الفعالة للحفاظ على صحتك في حالة جيدة ، ما عليك سوى الاختيار