أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 15-2-2021

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صورة الخبر: أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 15-2-2021
أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 15-2-2021

يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الإثنين 15-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التداولات الصباحية في عدد من البنوك المحلية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الإثنين 15-2-2021

البنك المركزي المصري

الدولار الأمريكي: استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية اليوم بالبنك المركزي المصري، ووصل إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

اليورو: بينما ارتفعت مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري إلى مستوي 18.90 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: فيما وصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 21.58 جنيه للشراء، 21.72 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
الدولار الأمريكي: وعلى صعيد سعر الدولار الأمريكي في أكبر مصرف حكومى فى مصر البنك الأهلي سجل مستوى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: كما سجل سعر اليورو مستوي 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: وعن سعر العملة الإنجليزية بالبنك الأهلى فقد سجلت 21.41 جنيه للشراء، 21.60 جنيه للبيع.

بنك مصر

الدولار الأمريكي: وبلغت مستويات سعر العملة الخضراء داخل بنك مصر، 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: وعرضت شاشات التداول بالبنك سعر اليورو عند مستوى 18.78 جنيه للشراء، 18.95 جنيها للبيع.

الجنيه الإسترليني: وسجل سعر الجنيه الاسترلينى لدى بنك مصر 21.41 جنيه للشراء، 21.61 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال يوليو – سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8 مليارات دولار، مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفق بيان سابق من البنك المركزي المصرى.

المصدر: الدستور

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