

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 15-2-2021 أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 15-2-2021

يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الإثنين 15-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التداولات الصباحية في عدد من البنوك المحلية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.



أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الإثنين 15-2-2021



البنك المركزي المصري

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