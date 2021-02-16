

6 أنواع لعدادات الكهرباء وطرق قراءة الاستهلاك.. اعرف التفاصيل 6 أنواع لعدادات الكهرباء وطرق قراءة الاستهلاك.. اعرف التفاصيل

تتنوع انواع عدادات الكهرباء التقليدية لدى المواطنين و تختلف طرق قراءة الاستهلاك بهم ، حيث يوجد 6 أنواع من عدادات الكهرباء التقليدية يتم تركيبها لدى المشتركين، منها ما بدأ يختفى بشكل كبير وأصبح من الأنواع النادرة وهو العداد الميكانيكى والأكثر انتشارا حالياً هو العداد الديجيتال الذى يتم استبداله حالياً بمسبوق الدفع.



"اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن أنواع العدادات و كيفية قراءتها ، وهى كما يلى:



1- عداد ديجيتال وجه واحد : تكون قراءة العداد من الخمس خانات بعد الفاصل، بعد الضغط على الزر لمعرفة عدد الكيلووات في الساعة.

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2- عداد ديجيتال ثلاث أوجه: تكون قراءة العداد بالسبع خانات كاملة، بعد الضغط على الزر لتوضيح حجم الاستهلاك بالكيلو وات في الساعة. 3- عداد ميكانيكي وجه واحد: تكون القراءة من الخمس خانات والرقم الاخير من جهة اليمين لا يقرأ في حالة وجود علامة (,) أو مربع باللون الأحمر.4- عداد ميكانيكي بمعامل ضرب للقراءة تكون القراءة في هذا العداد بضرب قيمة الاستهلاك في 10 بعد قراءة الـ 6 خانات كاملة، لأن القراءة به تبدأ بالعشرات أو تضرب في 100لأن القراءة تبدأ بالمئات.5- عداد ميكانيكي بمعامل ضرب للقراءة تكون القراءة فيه بالـ6 خانات كاملة وموضح علي العداد معامل الضرب حتي في حالة بداية القراءة بالآحاد.6- عداد ميكانيكي بـ4خانات فقط القراءة من 4 خانات ويتم اضافة رقم قبل القراءة يوضح عدد مرات وصول العداد لرقم 9999 ويمكن مراجعته من فاتورة الشهر السابق.