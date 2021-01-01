هل مطلوب شرعا أن نصل رحم من ظلمنا أو جار على حقنا؟ .. علي جمعة يجيب

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صورة الخبر: علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق


هل نصل رحم من ظلمنا أو جار على حقنا؟.. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن أقل نوع من أنواع صلة الرحم هو عدم إيقاع الأذية، فهي أقل درجة من درجات صلة الرحم، وهي عدم توقيع الأذى والضرر للغير، سواء على حق أو باطل.

وأشار إلى أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن يظلم غيره أو ينتقم منهم ويوقعهم في مشكلات هم براء منها فلهم الويل من عند الله.

وذكر أنه من الممكن صلة الرحم بالاتصال للمعايدة في المناسبات حتى لو كانت النفوس تحمل من بعضها، منوها بأن السلام يذيب الثلج بين الناس.

وأشار إلى أن عدم الرد على الهاتف المحمول يعد من باب قطع الرحم، حتى لو كان هناك غضب من الطرف المتصل، مستشهدا بقوله تعالى {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}.

المصدر: سي بي سي

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