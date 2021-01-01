هل مطلوب شرعا أن نصل رحم من ظلمنا أو جار على حقنا؟ .. علي جمعة يجيب

هل نصل رحم من ظلمنا أو جار على حقنا؟.. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.
وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن أقل نوع من أنواع صلة الرحم هو عدم إيقاع الأذية، فهي أقل درجة من درجات صلة الرحم، وهي عدم توقيع الأذى والضرر للغير، سواء على حق أو باطل.
وأشار إلى أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن يظلم غيره أو ينتقم منهم ويوقعهم في مشكلات هم براء منها فلهم الويل من عند الله.
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