خالد الجندي يحذر: اللي بيزوغ من الشغل ماله حرام



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، وأن يكون الداعى على معصية، مشيرًا إلى أن عدم الإتقان والأمانة في العمل يعد من قبيل أكل الحرام.



وأضاف «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد: "يعنى اللى بيزوغ من الشغل بيوكل عياله حرام سواء في القطاع العام أو الخاص .. والعام أكبر لأن الـ100 مليون هيمسكوا في رقبتك يوم القيامة".



وأوضح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»، لافتًا إلى أن من يريد أن يكون دعاءه مستجابًا عليه تحرى الحلال في طعامه وما يحصل عليه نظير عمله.

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وفي بداية حلقة اليوم الأحد ، نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمنا الحب قبل أن يخترعوا عيد الحب "الفلانتين"، مشيرًا إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- إمام المحبين .وأفاد بأن فيه -صلى الله عليه وسلم- نزل قول الله تعالى : « إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، قائلًا: نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم بمناسبة الحب الذى نظن أنه عيد متكرر في كل لحظة.. أن نفسًا لم تدرى للحب طعمًا كنفس لا تدرى ما معناها.وتابع: أنا بالحب قد عرفت طريقى.. وأنا بالحب قد عرفت الله" ، مؤكدًا أن الحب هو الحالة الوحيدة المطمئنة للبشر، وهو الذى يشعرك بالأمان بخلاف ما يفكر فيه البعض على أساس أنه أمور جنسية منحطة.