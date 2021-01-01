قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، وأن يكون الداعى على معصية، مشيرًا إلى أن عدم الإتقان والأمانة في العمل يعد من قبيل أكل الحرام.
وأضاف «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد: "يعنى اللى بيزوغ من الشغل بيوكل عياله حرام سواء في القطاع العام أو الخاص .. والعام أكبر لأن الـ100 مليون هيمسكوا في رقبتك يوم القيامة".
وأوضح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»، لافتًا إلى أن من يريد أن يكون دعاءه مستجابًا عليه تحرى الحلال في طعامه وما يحصل عليه نظير عمله.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خالد الجندي يحذر: اللي بيزوغ من الشغل ماله حرام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق