تقوي الأعصاب .. 7 فوائد صحية للفراولة



الفراولة الفراولة

تتمتع الفراولة بالكثير من الفوائد الصحية التي لا يعرفها الكثيرون ، كشف موقع هيلثي، عن بعض الفوائد الصحية الرائعة للفراولة والتي ستجعلك ترغب في تناولها كل يوم!



منع الالتهاب

بفضل كمية فيتامين سي العالية الموجودة في الفراولة ، يمكن أن تساعد في تقليل ومنع الالتهابات في الجسم.



بكتيريا الأمعاء الجيدة

الفراولة تحتوي بكثرة على الألياف القابلة للذوبان التي تحافظ على صحة البكتيريا الطبيعية في أمعائك.

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تعزيز جهاز المناعةنظرًا لأن الفراولة لها خصائص مقاومة للالتهابات، فإن هذه الفاكهة تساعد أيضًا جهاز المناعة عندما يقاوم أي نوع من العدوى، ويرجع ذلك إلى أن الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية يمكن أن تسبب الكثير من الالتهابات ، وتبطئ جهاز المناعة وتمنعك من الشفاء.تعزيز امتصاص المغذياتنظرًا لأن الفراولة تحتوي على كل تلك الألياف التي ذكرناها ، فيمكنها أيضًا المساعدة في امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة الأخرى.انخفاض الكوليستروليمكن أن يساعد تناول المزيد من الفراولة قلبك أيضًا! فهي تساعد في تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (المعروف أيضًا بالنوع السيئ) ، مما يساعد بدوره في تقليل تراكم الترسبات في الشرايين.انخفاض ضغط الدمنظرًا لأنها تحارب ارتفاع الكوليسترول ، تساعد الفراولة أيضًا قلبك عن طريق خفض ضغط الدم. وهذا بدوره سيقلل من فرص إصابتك بمشاكل في القلب في المستقبل.صحة الجهاز العصبيبالإضافة إلى جميع الفيتامينات التي تحتوي عليها الفراولة ، فهي غنية بالمعادن أيضًا، مثل البوتاسيوم .