أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل ميلك شيك بالبسكوت في المنزل

ميلك شيك من المشروبات الباردة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها و شرائها من الكافيهات، وتقدم الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل ميلك شيك بالبسكوت في المنزل و بأسهل الخطوات.
مقادير ميلك شيك بالبسكوت
نصف كوب سكر بني
ربع كوب كاكاو بودرة
ربع كوب زبدة فول سوداني
2 ملعقة صغيرة فانيليا
ملح
1 كوب آيس كريم شوكولاتة
آيس كريم فانيلا
لبن
- للتزين
كريمة مخفوقة
بسكوت بالكريمة
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