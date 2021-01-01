أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل ميلك شيك بالبسكوت في المنزل

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صورة الخبر: ميلك شيك بالبسكوت
ميلك شيك بالبسكوت


ميلك شيك من المشروبات الباردة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها و شرائها من الكافيهات، وتقدم الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل ميلك شيك بالبسكوت في المنزل و بأسهل الخطوات.

مقادير ميلك شيك بالبسكوت
نصف كوب سكر بني
ربع كوب كاكاو بودرة
ربع كوب زبدة فول سوداني
2 ملعقة صغيرة فانيليا
ملح
1 كوب آيس كريم شوكولاتة
آيس كريم فانيلا
لبن

- للتزين
كريمة مخفوقة
بسكوت بالكريمة

طريقة تحضير ميلك شيك بالبسكوت
-تخلط جميع المكونات معا في الخلاط
-تزين بالكريم شانتيه والبسكويت

المصدر: elbalad

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