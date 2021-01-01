أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل ميلك شيك بالبسكوت في المنزل



ميلك شيك بالبسكوت ميلك شيك بالبسكوت



ميلك شيك من المشروبات الباردة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها و شرائها من الكافيهات، وتقدم الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل ميلك شيك بالبسكوت في المنزل و بأسهل الخطوات.



مقادير ميلك شيك بالبسكوت

نصف كوب سكر بني

ربع كوب كاكاو بودرة

ربع كوب زبدة فول سوداني

2 ملعقة صغيرة فانيليا

ملح

1 كوب آيس كريم شوكولاتة

آيس كريم فانيلا

لبن



- للتزين

كريمة مخفوقة

بسكوت بالكريمة

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