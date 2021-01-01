توقف عنه.. خطأ نرتكبه عند عمل صلصلة الطماطم



صلصلة الطماطم صلصلة الطماطم

تستخدم الطماطم في العديد من الأطباق، لا نحب تناولها في السلطات الطازجة ، بل إنها تستخدم أيضًا على نطاق واسع في الأطباق الساخنة. لذلك ليس من المستغرب أن ينتهي المطاف بهذه الكرات الحمراء الممتعة في قائمة التسوق لدينا كل أسبوع. لكن هل نقوم بالفعل بإعدادها بشكل صحيح؟ اتضح أن هذه الخطوة ضرورية للاستمتاع بالمذاق



كلنا نرتكب هذا الخطأ عند تحضير الطماطم





خطأ في تحضير الطماطم

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هناك خطوة مهمة يتم نسيانها أحيانًاتستخدم الطماطم في العديد من الأطباق. لا نحب تناولها في السلطات الطازجة فحسب ، بل إنها تستخدم أيضًا على نطاق واسع في الأطباق الساخنة. لذلك ليس من المستغرب أن ينتهي المطاف بهذه الكرات الحمراء الممتعة في قائمة التسوق لدينا كل أسبوع، لكن هل نقوم بالفعل بإعدادها بشكل صحيح اتضح أن هذه الخطوة ضرورية للاستمتاع بالمذاق قدر الإمكانلا تتخطى هذه الخطوة عند تحضير الطماطم لمختلف الأطباق.ملحفكر في الأمر نقوم بطهي البطاطس والمكرونة في الماء مع قليل من الملح. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون المياه مالحة مثل مياه البحر لجعل الطعام لذيذًا قدر الإمكان. حسنًا ، قد يكون مالحًا مثل مياه البحر أمرًا مبالغًا فيه ، لكن لا ينبغي لنا بالتأكيد أن نخجل من إضافة الملح إلى ماء الطهي. بالحديث عن إضافة الملح ، اتضح أن الملح مهم جدًا أثناء تحضير هذه الخضار لتحقيق أقصى استفادة من المذاق والقوام.انفجار نكهةعلى الرغم من أنه قد يبدو غريبًا بعض الشيء ، إلا أن الطماطم والملح مزيج مثالي. يضمن الملح أن تمتزج نكهات المكونات الأخرى جيدًا. على سبيل المثال ، يساعد الملح على إبراز المذاق الحلو للطماطم. مثال آخر هو استخدام قليل من الملح عند خبز الكعك والمعجنات. يساعد هذا أيضًا في تحسين نكهة الكعك والفطائر!مكونات متعددةلذلك لا غنى عن الملح عند استخدام الطماطم مع المكونات الأخرى في الطبق. هل تستخدم عددًا من الأعشاب والتوابل في طبق واحد؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن الملح سيساعد على إبراز نكهة تلك الطماطم اللذيذة والعصارية ، دون أن تغمر نكهاتها جميع النكهات الأخرى على طبقك!