هناك العديد من علاجات الشعر المليئة بالثوم وزيوت الثوم في السوق، ولكن من المهم ملاحظة أن زيت طهي الثوم وزيت الثوم الأساسي ليسا نفس الشيء، زيت الثوم الأساسي شديد التركيز وغالبًا ما يحتوي على الكحول كجزء من تخزين زيت الثوم المستخرج.
وقد تسبب مركبات الكبريت الموجودة في الثوم "زيت للثوم" تهيجًا شديدًا لبشرتك وعينيك، لذا يمكنك صنع زيت الثوم الخاص بك باستخدام مكونات من مطبخك، للحد من خطر تهيج الجلد من المهم تخفيف الثوم بالزيت مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ، وكلاهما مفيد لشعرك وفقا لما نشره موقع healthline.
اقرأ إيضا ..
التمشيط الصحيح .. طرق تقلل تساقط الشعر وتقصفه
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بالثوم والزيت.. طريقة مذهلة لـ علاج تساقط الشعر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق