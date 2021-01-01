بالثوم والزيت.. طريقة مذهلة لـ علاج تساقط الشعر



علاج تساقط الشعر علاج تساقط الشعر



هناك العديد من علاجات الشعر المليئة بالثوم وزيوت الثوم في السوق، ولكن من المهم ملاحظة أن زيت طهي الثوم وزيت الثوم الأساسي ليسا نفس الشيء، زيت الثوم الأساسي شديد التركيز وغالبًا ما يحتوي على الكحول كجزء من تخزين زيت الثوم المستخرج.



وقد تسبب مركبات الكبريت الموجودة في الثوم "زيت للثوم" تهيجًا شديدًا لبشرتك وعينيك، لذا يمكنك صنع زيت الثوم الخاص بك باستخدام مكونات من مطبخك، للحد من خطر تهيج الجلد من المهم تخفيف الثوم بالزيت مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ، وكلاهما مفيد لشعرك وفقا لما نشره موقع healthline.



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المكونات8 فصوص ثوم طازج2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو الزيتونطريقة التحضيرسحق الثوم باستخدام شوكة أو عصارة ثوم أو خلاط.سخني الزيت في مقلاة على نار خفيفة وأضيفي الثوم عندما يكون الزيت دافئًا - وليس ساخنًا.حرك الثوم حول المقلاة حتى تفوح رائحته - فأنت لا تريد طهي الثوم.ارفعي المقلاة عن النار واتركيها تبرد.صب الخليط في مصفاة وتخلص من الفصوصقم بتخزين الزيت في وعاء زجاجي أو زجاجة (قد يساعد الزجاج الغامق على بقاء الخليط لفترة أطول).طريقة استخدام زيت الثوم:دلكي ملعقتين كبيرتين من الزيت برفق في فروة رأسك.استمر في تدليك فروة رأسك أو لف شعرك بمنشفة وانتظر 10 إلى 15 دقيقة.اغسلي شعرك بشامبو لطيف.كرري هذا مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.