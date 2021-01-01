

فوائد غير متوقعة للرمان .. تقوية الخصوبة وعلاج الضغط فوائد غير متوقعة للرمان .. تقوية الخصوبة وعلاج الضغط

يحتوي الرمان على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للفيروسات ومضادة للأورام ويقال إنه مصدر جيد للفيتامينات ، وخاصة فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ وكذلك حمض الفوليك.



ومالايعلمه كثيرون أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان أعلى بثلاث مرات تقريبًا من الشاي الأخضر، واليكم اهم فوائد الرمان الصحية وفقا لما اورده موقع " timesofindia " .



1. يحمينا من الجذور الحرة

الرمان غني بمضادات الأكسدة وبالتالي يحمي أجسامنا من الجذور الحرة المسؤولة عن الشيخوخة المبكرة، تتشكل الجذور الحرة من خلال التعرض لأشعة الشمس وبسبب السموم الضارة في البيئة.

2. يخفف الدم

مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تعمل بمثابة "أرق لدمك". تمنع بذور الرمان الصفائح الدموية من تكوين جلطات وتخثر الدم.

هناك نوعان من الجلطات الدموية ، الأول هو النوع الجيد الذي يسرع من التعافي أثناء الجرح أو الإصابة والثاني عند وجود أي جلطة داخلية ، مثل القلب أو الشرايين أو أي مكان آخر داخل الجسم. هذا النوع من الجلطات ليست جيدة ويمكن أن تكون قاتلة.

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3. الوقاية من تصلب الشرايينمع تقدم العمر ونمط الحياة الذي نعيشه ، تصبح جدران الشرايين أكثر صعوبة بسبب الكوليسترول ، مما يؤدي إلى انسداد في بعض الأحيان. الخاصية المضادة للأكسدة للرمان تمنع أكسدة الكولسترول السيئ. لذا فإن تناول الرمان يزيل الدهون الزائدة ويمنع تصلب جدران الشرايين.4. يعمل كقناع أكسجينيساعد الرمان على ضخ مستوى الأكسجين في الدم. بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان ، فهو يحارب الجذور الحرة ويقلل من الكوليسترول ويمنع تجلط الدم. كل هذا يساعد في النهاية على تدفق الدم بحرية وبالتالي تحسين مستوى الأكسجين في جسمك.5. يمنع التهاب المفاصليمكن أن يقلل الرمان من تلف الغضروف من خلال محاربة الإنزيم الذي يفعل ذلك. يحتوي الرمان أيضًا على القدرة على تقليل الالتهاب.6. يحارب ضعف الانتصاب علىالرغم من أنه ليس دواءً عجيبًا ولكن نعم يمكن لعصير الرمان أن يحسن بشكل طفيف من ضعف الانتصاب. وهناك الكثير من النظريات تثبت صحة ذلك.7. يحارب أمراض القلب وسرطان البروستاتاتدعي دراستان أن عصير الرمان له القدرة على محاربة سرطان البروستاتا. أظهرت تجربة أن عصير الرمان يبطئ النمو ويقتل الخلايا السرطانية المزروعة، وكما ذكرنا سابقًا في النقطة الثانية ، فإن عصير الرمان يخفف الدم وبالتالي يحسن حالته مما يمنع بدوره أمراض القلب والأوعية الدموية.8. الرمان مليء بالعناصر الغذائية المفيدة.يحتوي كوب من بذور الرمان على 24 جرام من السكر و 144 سعرة حرارية. يحتوي كوب من بذور الرمان على العناصر الغذائية التالية:الألياف: 7 جرامالبروتين: 3 جرامحمض الفوليكالبوتاسيومفيتامين Cفيتامين K9. يحسن الذاكرةتم إجراء دراسة حيث لديهم مشكلة في ذاكرتهم تم إعطاؤهم 237 مل من عصير الرمان كل يوم. بعد فترة زمنية معينة ، لوحظ الكثير من التحسن في ذاكرتهم اللفظية والبصرية. في الواقع ، أظهرت تجربة أخرى أجريت على الفئران أن استهلاك الرمان يمكن أيضًا أن يمنع مرض الزهايمر. لكن التجربة لم يتم إجراؤها على البشر بعد.10. يخفض ضغط الدميعتبر حمض البونيك أحد المكونات الرئيسية للرمان الذي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية وخفض ضغط الدم.11. يساعد على الهضمنعلم جميعًا أن الألياف مفيدة للهضم ولكن نظرًا لنمط حياتنا حيث نميل إلى تناول الوجبات السريعة ، فإننا نفتقد جودة الألياف في خضرواتنا وفواكهنا يمكن أن تكون إضافة الرمان إلى نظامك الغذائي اليومي من أفضل الطرق لتضمين الألياف في روتينك اليومي. تحتوي ثمرة رمان واحدة على 45 في المائة من مدخولك اليومي الموصى به من الألياف.12. يعزز المناعةلكونه غنيًا بالمركبات المضادة للالتهابات ، فإن الرمان صحي للغاية لأولئك الذين يعانون من الاضطرابات المرتبطة بالمناعة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام. كما أنها غنية بفيتامين C ، الذي يعزز إنتاج الأجسام المضادة ويساعد في تطوير المناعة. وبالتالي يمكن أن يساعدك الرمان في الحفاظ على نظام المناعة الصحي والحفاظ على الأمراض والالتهابات الشائعة.13. يقلل من مستويات التوتربصرف النظر عن الحد من الإجهاد التأكسدي الداخلي للجسم ، يساعد الرمان أيضًا في تقليل الضغط النفسي الذي تمر به في حياتك الشخصية والمهنية. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كوين مارغريت ، فإن الأشخاص الذين شربوا عصير الرمان لديهم مستويات أقل من الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر الذي يزداد في ظل المواقف العصيبة.14. منع تكوين البلاكأنت تستخدم غسول الفم لتحسين صحة فمك ، ولكن لدهشتك يمكن أن يكون عصير الرمان خيارًا أفضل من غسول الفم المحتوي على الكحول. تظهر مركبات معينة في الرمان تأثيرات قوية مضادة للبكتيريا.أظهرت دراسة أن المستخلص المائي الكحولي للرمان يقلل بشكل فعال من تكوين البلاك بسبب الكائنات الدقيقة التي تتراكم بنسبة 84 في المائة تقريبًا.15. تقوية العظام والأداء الرياضيشهدت العديد من الدراسات التي أجريت على مر السنين أن تناول الرمان بانتظام يمكن أن يكون ممتازًا لصحة عظامك. أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا أن الفاكهة يمكن أن يكون لها تأثير وقائي على فقدان العظام. تساعد نسبة عالية من الفلافونول الموجودة في الفاكهة بشكل فعال في مكافحة أي التهاب قد يسبب مشاكل مثل تلف الغضروف والتهاب المفاصل. هناك أبحاث متزايدة يتم إجراؤها لدراسة تأثيرها على الحد من مشاكل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام ومشاكل المفاصل الأخرى. في الواقع ، فإن المحتوى المضاد للأكسدة الموجود في عصير الرمان يفيد أيضًا الأداء الرياضي. يتم تشجيع العدائين بنشاط على استهلاك الفاكهة أيضًا لأنها يمكن أن تعزز الأداء والنشاط الهوائي وبناء القدرة على التحمل.16. معزز طبيعي للخصوبةهناك فائدة خفية أخرى للفاكهة الحمراء. تم العثور على الرمان ، بمحتواه الغني بمضادات الأكسدة ، لخفض مستويات الإجهاد التأكسدي في الجسم. تم ربط الإجهاد التأكسدي بضعف الحيوانات المنوية وكذلك انخفاض الخصوبة عند النساء. الدراسات جارية لفهم الفوائد القوية الأخرى التي قد تحملها للجهاز التناسلي.بصرف النظر عن هذا ، يمكن للرمان أيضًا أن يقوي حياتك الجنسية، ثبت أن الفاكهة تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون ، وهو هرمون الجنس لدى الرجال والنساء. كما أنه يزيد من تدفق الدم إلى المنطقة التناسلية.تحذير: عصير الرمان مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية ولكن في حالات نادرة ، قد يتفاعل مع دواء المريض.