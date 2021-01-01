أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

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صورة الخبر: المريخ السوداني
المريخ السوداني

رد زاكي الدين، المنسق الإعلامي لنادي المريخ السوداني، على أنباء تجاهل النادي الأهلي لبعثة المريخ منذ وصولها إلى القاهرة، أول أمس، الجمعة، استعدادًا لمباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة "كفر ووتر" السودانية اليوم، الأحد، أن موقع الأهلي الرسمي تجاهل وصول بعثة المريخ إلى القاهرة، ولم يورد خبرًا عن وصول بعثة الفريق ولا عن تدريباته.

وقال "زاكي الدين"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، الأهلي لم يتجاهلنا، كان في استقبالنا بمطار القاهرة ثلاثة من أعضاء جهاز الكرة بالأهلي، إضافةً إلى مندوب متواجد معنا بشكل دائم في فندق الإقامة".

وتابع "الأهلي وفر لنا أيضًا أتوبيسين وسيارة لنقل الجهاز الفني واللاعبين".

وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

المصدر: elbalad

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