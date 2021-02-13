

«بيتكوين» تواصل صعودها وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا أمام دولار «بيتكوين» تواصل صعودها وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا أمام دولار

واصلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" صعودها وتسجيلها رقما قياسيا ليصل سعرها لأكثر من 49 ألف دولار.



فبحسب ما نقل موقع CoinMarketCap، فإن العملة سجلت رقما قياسيا جديدا في سعرها، وارتفعت قيمتها في المزاد إلى 49.143 ألف دولار. كان النمو 2.7 في المئة.





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وبدأ النمو النشط في قيمة هذه العملة المشفرة يوم الاثنين، 8 فبراير بعد أن أعلنت شركة Tesla، التي يملكها إيلون ماسك، عن استثمار 1.5 مليار في Bitcoin. في ظل هذه الخلفية، تجاوز سعر العملة المشفرة مستوى 41،950 دولارًا الذي تم الوصول إليه في 8 يناير وحطم الأرقام القياسية لمدة يومين على التوالي.ارتفعت قيمة البيتكوين في النصف الثاني من ديسمبر لذلك، في اليوم السادس عشر، وصلت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20،042 دولارًا، محتفظ بها منذ عام 2017، ومنذ ذلك الحين ضاعفتها بأكثر من الضعف.