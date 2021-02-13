أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو

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أسعار الخضروات اليوم.. البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو

سجلت أسعار الخضروات اليوم الأحد 14-2-2021 استقرارا بسوق العبور للجملة وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو .

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، سجلت اسعار الفاصوليا 2- 5 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

المصدر: اليوم السابع

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