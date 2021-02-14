

أسعار العملات اليوم الأحد 14-2-2021 بالبنوك المصرية أسعار العملات اليوم الأحد 14-2-2021 بالبنوك المصرية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 14-2-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بداية تعاملات الصباحية للبنوك، ومنها الدولار، اليورو، الريال السعودى، الجنية الإسترلينى والدينار الكويتى، فسجل سعر الدولار استقرارا، فيما تباين سعر اليورو ليسجل 18.82 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وفى سياق متصل سجل سعر الدولار اليوم، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وسجل في البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 18.82 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.46 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.46 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.73 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.