أكد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن فرجاني ساسي حسم أمر بقائه مع القلعة البيضاء، مشيرا الى أن المفاوضات مع اللاعب ما زالت جارية.
وأضاف سالم خلال تصريحات إذاعية: "لم نغلق ملف التجديد مع فرجاني ساسي نحن نرغب في استمراره مع الفريق لأنه أحد الأعمدة الرئيسية".
وتابع: "بمجرد توفير المطالب المالية سوف يتم إنهاء ملف التجديد مع فرجانى ساسي وحتى الآن لم يوقع التونسي لفريق بيراميدز أو أي نادى إماراتي كما يشاع".
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التعليقات على الزمالك: فرجاني ساسي لم يوقع لـ بيراميدز
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