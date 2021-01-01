أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد إقامة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى الجولة الأولى من منافسا دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
يذكر إنه كان من المقرر أن يستضيف الوداد المغربي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على المركب الرياضي محمد الخامس، في التاسعة مساء أمس، السبت، لكن تم تأجيل اللقاء لأجل غير مسمي، بعد رفض الإتحاد المغربي إستقبال بعثة كايزر تشيفز بسبب جائحة كورونا.
وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فى بيان رسمي إقامة مباراة الوداد المغربي مع كايزر تشيفز خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري في بلد محايد.
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التعليقات على قرار جديد من الكاف بشأن أزمة مباراة الوداد المغربي وبطل جنوب إفريقيا
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