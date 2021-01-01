أكد نادر السيد حارس الزمالك السابق أنه كان يفضل عدم الدفع بمروان حمدي أساسيا مع الفريق أمام المولودية في دوري المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.
وقال نادر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إن قرار تعاقد الزمالك مع سيف الجزيزي جاء سريعا ولابد وأن تستفيد الأندية من الأجانب المتعاقدين معهم.
وأضاف أنه يتجه للتدريب كخطوة قادمة له مؤكدا أن اتجاهه للتدريب كمدير فني وليس مدربا لحراس المرمى.
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التعليقات على نادر السيد: الزمالك تسرع في ضم الجزيري
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