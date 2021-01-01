

أغرب هدايا عيد الحب فى العالم.. رجل يُهدى زوجته ورقة طلاقها أغرب هدايا عيد الحب فى العالم.. رجل يُهدى زوجته ورقة طلاقها

"عيد الحب".. هو احتفال سنوي يحمل تاريخ 14 فبراير من كل عام، وله مسميات أخرى مثل "يوم الحب" أو "عيد العشاق" "يوم القديس فالنتين".



ويحرص المتحابون خلال عيد الحب على استعادة الرومانسية والعواطف، والتعبير عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو من خلال إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم.



أزهار ذابلة

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الزهور هى وسيلة للتعبير عن الحب وإشعال الرومانسية، ولجعل عيد الحب مميزًا يمكنك صنع باقة من الزهور الذابلة أو البالية كالقرنفل القديم، أو مجموعة من الورد مقطوعة البتلات.تتويج عيد الحب بالزواج بالإكراه!يوجد في الهند جماعات متشددة تجوب الشوارع والمطاعم والأماكن العامة لإرغام أي شخصين يجلسان معًا وتبدو عليهما مظاهر الحب، على الزواج، فهي هدية لا يتوقعها العشاق في مثل هذا اليوم.تبرع بكُلية، من أغرب وأجمل الهداياحيث أهدت زوجة لزوجها المريض بالفشل الكلوي كليتها، وأصرت أن تكون العملية في يوم عيد الحب، كأغلى هدية يمكن أن تقدمها له، لتعبر عن معنى الحب الحقيقي.ورقة طلاقحيث أهدى رجل زوجته ورقة طلاقها يوم عيد الحب لكى تكون ذكري خالدة.أفسد الممثل الأمريكي «براد بيت»، أحد أعياد الحب مع زوجته، التي كانت خطيبته آنذاك، أنجلينا جولي، حين أهداها علبة من أقراص النعناع لإزالة رائحة الفم الكريهة، في الوقت الذي أهدته هي قطعة من الألماس مكتوبًا عليها كلمات حب."شهداء الحب" هو الهدف الأسمى من الاحتفال بعيد الحب، خاصة مع صاحب اليوم "فالنتين"، وبعد ذلك أصبح هذا اليوم مرتبطًا بمفهوم الحب الرومانسي.أما القديس "فالنتين" فكان كان يعيش في تورني وأصبح أسقفًا لمدينة انترامنا (تورني حاليًا) في عام 197 بعد الميلاد، ويُقال إنه قد قُتل فترة الاضطهاد التي تعرض له المسيحيون أثناء عهد الإمبراطور أوريليان.وفي العصر الإغريقي الروماني، يرتبط عيد الحب بالخصوبة والحب، وفي التقويم الأثيني القديم، كان يطلق على الفترة ما بين منتصف يناير ومنتصف فبراير اسم "شهر جامليون" نسبة إلى الزواج المقدس الذي تم بين زوس وهيرا.وفي روما القديمة، كان لوبركايلي من الطقوس الدينية التي ترتبط بالخصوبة، وكان الاحتفال بمراسمه يبدأ في اليوم الثالث عشر من شهر فبراير، ويمتد حتى اليوم الخامس عشر من نفس الشهر.لكن في مصر، اختير يوم آخر للاحتفال بعيد الحب المصري، وهو يوم 4 نوفمبر من كل عام، ليعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض بإرسال رسائل حب أو تقديم الهدايا والزهور.وحمل العام 2020 الذكرى الـ45 على خروج فكرة "عيد الحب المصري" للنور، والتي أطلقها الكاتب الصحفي مصطفى أمين، ولاقت الفكرة صدى في المجتمع المصري إلى الآن.ويرجع السبب في اختيار هذا اليوم، هو أنه صادف الكاتب الصحفي مصطفى أمين مشاهدة جنازة أثناء مروره بحي السيدة زينب في هذا اليوم عام 1974، جنازة لا يشيعها سوى 3 رجال فقط، وعندما سأل عن سبب ندرة مشيعي هذه الجنازة، عرف أن المتوفى هو رجل عجوز بلغ السبعين من عمره لم يكن يحب أحدا أو يحبه أحد.ومن هنا اقترح مصطفى أمين في عمود «فكرة» بجريدة «الأخبار»، وأن يكون يوم 4 نوفمبر من كل عام عيدا للحب في مصر، بحيث تكون مناسبة لإظهار مشاعر الحب للآخرين، والتخلص من الهموم والآلام، ويوما تعزز فيه مصر مشاعر الحب الإنساني بين أفراد الأسرة الواحدة، وتجدد عهد الحب والولاء للوطن، عيدا لا ينتهي بتقديم الهدايا، ولكنه يعطي تفاؤل للإنسان.