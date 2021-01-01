

10 أخطار لـ«النودلز» على صحة أطفالنا أبرزها تدمير الكلى 10 أخطار لـ«النودلز» على صحة أطفالنا أبرزها تدمير الكلى

النودلز السم القاتل حيث تزايد بيعها فى جميع الأماكن واتجه العديد من الأطفال إلى شرائها لطعمها المختلف وسهولة تحضيرها ويعتقدون أنها غير معرضة للتلوث بحسب اعتقادهم.



ولكن تؤدي لشعور بالإعياء الشديد، وظهور حالة من الأرتكاريا في جميع أنحاء الجسم، وأصاب الكثير من الأطفال بالإعياء الشديد وجرثومة المعدة والتوصل إلى الوفاة.



وحذر العديد من الأطباء من مخاطر تناول «النودلز» بكميات كبيرة أو تناولها يوميًا وتأثيراتها على الجسم، وهي:

قد يعجبك أيضا...

1- تكوين كميات كبيرة من الأملاح داخل الجسم.2- تشكيل حمل كبير على الكلى، لصعوبة التخلص من الأملاح الزائدة.3- التسبب في زيادة نشاط الجسم بمعدل كبير.4- تقليل التركيز.5- التأثير على الضغط الاسموزي للدم.6- سحب المياه والسوائل من الخلايا.7- زيادة معدلات اليوريا وحمض البوليك في الدم.8- التسبب في الإصابة بالحساسية المزمنة.9- التأثير على نشاط الجهاز الهضمي.10- حدوث مشكلات في المعدة.