النودلز السم القاتل حيث تزايد بيعها فى جميع الأماكن واتجه العديد من الأطفال إلى شرائها لطعمها المختلف وسهولة تحضيرها ويعتقدون أنها غير معرضة للتلوث بحسب اعتقادهم.
ولكن تؤدي لشعور بالإعياء الشديد، وظهور حالة من الأرتكاريا في جميع أنحاء الجسم، وأصاب الكثير من الأطفال بالإعياء الشديد وجرثومة المعدة والتوصل إلى الوفاة.
وحذر العديد من الأطباء من مخاطر تناول «النودلز» بكميات كبيرة أو تناولها يوميًا وتأثيراتها على الجسم، وهي:
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التعليقات على 10 أخطار لـ«النودلز» على صحة أطفالنا أبرزها تدمير الكلى
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